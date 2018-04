Hamilton wint incidentrijke race

Lewis Hamilton (Mercedes) heeft de Grote Prijs van Azerbeidzjan op zijn naam geschreven. De Brit haalde het voor Kimi Räikkönen (Ferrari) en Sergio Perez (Force India). Stoffel Vandoorne nestelt zich, met een negende plaats, in de punten. In de WK- stand verkleint Hamilton zijn achterstand op de leider Vettel.

Valtteri Bottas leek lange tijd aanspraak te maken op de overwinning, maar de ploegmaat van Hamilton kreeg op drie ronden voor het einde te kampen met een kapotte achterband. Beide Red Bullrijders reden elkaar in de vernieling. Daniel Ricciardo reed achteraan in op zijn teamgenoot Max Verstappen in een gevecht om de vierde plaats. De safety car kwam de baan op.

Met nog vier ronden te gaan, werd de race opnieuw vrijgegeven. Vettel, toen tweede, probeerde meteen leider Bottas te passeren, maar de Duitser verremde zich en moet tevreden zijn met de vierde plaats. Stoffel Vandoorne (McLaren-Renault) begon in het winderige Bakoe vanaf de achtste rij. Na een dubbele pitstop zakte onze landgenoot weg maar door alle uitvallers werd hij uiteindelijk nog negende, goed voor zijn derde puntengewin dit seizoen.

De botsing tussen de beide Red Bullrijders:

The pivotal moment in Baku



Ricciardo and Verstappen collide in dramatic fashion



Recording a second double-DNF for Red Bull in three races#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/OMwH9Ct9BV — Formula 1 (@F1) 29 april 2018

