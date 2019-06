Hamilton wint GP Canada na tijdstraf Vettel

Lewis Hamilton heeft de GP Formule 1 van Canada gewonnen, al kwam de Brit in zijn Mercedes wel als 2de over de streep. Sebastian Vettel finishte als eerste in zijn Ferrari, maar door een tijdstraf werd hij alsnog 2de. Vettels ploegmaat Charles Leclerc werd 3de.

Het incident dat de aanleiding was voor de tijdstraf van Vettel deed zich voor in de 48ste van 70 rondes. De wedstrijdleiding oordeelde dat Vettel toen hij even een stukje over het gras langs het circuit reed, op een gevaarlijke manier weer terug de baan op kwam. Hij kreeg een tijdstraf van 5 seconden.

Dat leverde nog een bijzonder beeld op. Vettel was het daar allerminst mee eens en was na de race furieus. Op weg naar de podiumceremonie wisselde hij het nummer 1 voor dat voor de bolide van Hamilton was neergezet, voor het nummer twee.