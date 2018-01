Halep vervoegt Wozniacki in finale

Simona Halep heeft zich geplaatst voor de finale van de Australian Open. De Roemeense nummer 1 van de wereld klopte in de halve finales de Duitse Angelique Kerber (WTA 16) in drie sets: 6-3, 4-6 en 9-7. De wedstrijd duurde twee uur en twintig minuten.

Halep schreef de eerste set op haar naam, maar Kerber rechtte haar rug in set twee en hing de bordjes opnieuw in evenwicht. In de beslissende derde set gaven beide tennissters elkaar geen duimbreed toe. Uiteindelijk trok Halep na een uitputtingsslag het laken naar zich toe.

Halep treft in de finale met Caroline Wozniacki de nummer 2 van de wereld. De 27-jarige Deense schakelde eerder op de dag Elise Mertens (WTA 37) uit. De Limburgse verloor in twee sets: 6-3 en 7-6 (7/2).

Beide speelsters, de nummers 1 en 2 van de wereld, wonnen nog nooit een grandslamtoernooi. Halep bereikte tweemaal, in 2014 en 2017, de finale op Roland Garros. Ook Wozniacki krijgt in Melbourne een derde kans om een grandslam op haar naam te schrijven. In zowel 2009 als 2014 greep ze op de US Open net naast de eindwinst. De Deense leidt met 4-2 in de onderlinge duels.