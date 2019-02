Halep neemt al na 2 weken afscheid van Belgische trainer

Simona Halep, de nummer 3 van de wereld, zet na de verloren finale in het WTA-toernooi van Doha de samenwerking met trainer Thierry Van Cleemput al stop. Onze landgenoot was nog maar twee weken coach van de Roemeense.

Halep slaagde er gisteren niet in om voor de tweede keer in haar carrière het WTA-toernooi in Doha te winnen. Daar stak Elise Mertens een stokje voor.

De voormalige nummer een van de wereld leidde nochtans met 6-3 en 2-0 in de finale, maar Mertens haalde het uiteindelijk in drie sets na een knappe prestatie.

Chemie ontbreekt

Halep bevestigde zelf dat ze niet verdergaat met Van Cleemput.

"Thierry is een aardig persoon, maar de chemie ontbreekt", legt ze vandaag uit aan WTA Insider. "We hebben in Doha een weekje geprobeerd, maar we denken anders over tennis.”

Halep liet weten de komende periode even zonder trainer door te gaan.