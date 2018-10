Groot voetbalonderzoek: 44 huiszoekingen in ons land, 13 in buitenland

Het Belgisch voetbal davert op zijn grondvesten door wat sommige media nu al tot 'Operatie Propere Handen' omgedoopt hebben, een onderzoek van het federaal parket naar dubieuze geldstromen bij transfers en naar matchfixing. Naast de 44 huiszoekingen die aan de gang zijn in ons land, zijn er ook 13 in het buitenland aan de gang. Bij het onderzoek zijn meer dan 200 agenten betrokken. Onder andere voetbalmakelaar Mogi Bayat, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck, Club Brugge-trainer Ivan Leko en scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden opgepakt voor verhoor.

Volgens het federaal parket zouden sommige spelersmakelaars – onafhankelijk van mekaar – financiële verrichtingen opgezet hebben waardoor commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers, en andere betalingen verborgen worden voor de Belgische overheid en voor andere betrokkenen bij de transacties.

Huiszoekingen

Al de hele morgen doet de politie de ene na de andere inval bij Belgische topclubs, 44 nu al. Naast de huiszoekingen in ons land, zijn er tegelijk ook 13 huiszoekingen in het buitenland aan de gang. Het gaat om de landen Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië. De simultane tussenkomsten in het buitenland werden gecoördineerd via Eurojust.

Wie werd opgepakt?

Vanmorgen werd voetbalmakelaar Mogi Bayat opgepakt in het kader van een onderzoek van het federaal parket rond financiële fraude. Mogi Bayat is als spelersmakelaar geen onbekende in het Belgische voetbalmilieu. De 44-jarige zakenman heeft een grote invloed in transfers in de Jupiler Pro League en wordt nu ook vermeld in het onderzoek. Het federaal parket communiceert later pas, maar bevestigt wel dat ook Dejan Veljkovic opgepakt is. Dat is een andere machtige makelaar én onder meer de man die Milan Jovanovic in 2011 naar Anderlecht haalde.

Daarna raakte bekend dat ook Club Brugge-trainer Ivan Leko thuis werd meegenomen voor verhoor. “Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen”, zegt Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe aan VTM NIEUWS.

Belangrijk daarbij is de band die trainer Ivan Leko heeft met Dejan Veljkovic. Die band ontstond nadat Veljkovic makelaar werd van Leko en hem naar Sporting Lokeren haalde. Achteraf bezorgde Veljkovic hem een job als trainer bij Oud-Heverlee Leuven. “Opvallend is wel dat Veljkovic Leko niet opnieuw posteerde als trainer bij Club Brugge, maar dat een zekere Dragan Stojanovski, die ooit nog voor Veljkovic heeft gewerkt, daarvoor verantwoordelijk is", zegt sportjournalist Michiel Ameloot.

"Niets aan de hand voor Club Brugge"

Volgens advocaat Walter Van Steenbrugge is wordt niemand van de Club-directie in verdenking gesteld. “Voor Club Brugge zelf is er niets aan de hand, voor Ivan Leko wachten we nog op nieuws”, aldus Van Steenbrugge.

Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck werd ook opgepakt, net als advocaat Laurent Denis, één van de spilfiguren in de omkopingszaak rond Zheyun Ye in 2005. Scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière werden eveneens meegenomen voor verhoor.

Matchfixing

Het zou gaan om twee verschillende onderzoeken. Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Omdat makelaars constructies gebruiken om hier in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies. Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing in de Jupiler Pro League. Het zou gaan om twee wedstrijden ui het seizoen 201-2018.

“Het federaal parket gaat uit van een criminele organisatie”, zegt gerechtelijk VTM NIEUWS-expert Faroek Ozgünes. “Het gaat om mensen die doelbewust samenkomen om misdrijven te plegen. In dit geval wedstrijden vervalsen en fiscale fraude plegen. Wat ook meespeelt is dat er sprake is van private corruptie, zijnde dat er afspraken onderling werden gemaakt. Wie daar allemaal bij betrokken is, zal nog moeten blijken”, zegt Ozgünes. Een derde punt dat belangrijk is, is het fiscale luik, want er is ook sprake van witwaspraktijken.

