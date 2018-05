Groepswinnaar Zulte Waregem wint op OHL

Zulte Waregem is met 1-2 gaan winnen op het veld van OH Leuven. KV Kortrijk kwam thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel in wat een typische eindeseizoenswedstrijd kan genoemd worden. De derde wedstrijd in groep A van play-off 2 tussen Lierse en Waasland-Beveren werd wegens het faillissement van Lierse niet gespeeld. De Waaslanders winnen met een 5-0 forfaitscore.

Veel stond er vooraf niet meer op het spel. Zulte Waregem was al zeker van groepswinst en dus de finale van play-off 2. Na vijf minuten was het al raak tegen OHL. Sander Coopman dook op in de rug van Tshimanga en kopte de voorzet van Hamalainen tegen de netten. Diezelfde Coopman speelde op het halfuur een nieuwe hoofdrol door de doorgebroken Kostovski neer te halen: rood was het enige juiste oordeel.

De vrijetrap die erop volgde leverde de gelijkmaker op voor de Leuvenaars. Julien Gorius schoot in één tijd binnen, wel via een lichte deviatie van Kostovski. In de tweede helft leek Zulte Waregem tevreden met een punt en kwam er weinig dreiging vooraan. OHL bleef goed voetballen en mocht van meer dromen dan een puntje.

Brian Hamalainen besliste daar anders over. Tien minuten voor tijd zorgde hij met een werelddoelpunt, een heerlijke streep van buiten de zestien via de onderkant van de lat voor de 1-2 eindstand. De leider in groep A wint zo op het veld van Leuven.

Even paniek bij Van Loo

In de andere (overbodige) wedstrijd van de groep A ging Moeskroen op bezoek bij KV Kortrijk. Na zeven minuten was het even verschieten bij de thuisploeg. Anthony Van Loo ging plots zonder contact liggen en greep naar zijn hartstreek. In 2009 kreeg Van Loo al eens een hartstilstand, hij voetbalt nu met een defibrillator. Ondertussen meldde de club al dat alles in orde is. Verder gebeurde er weinig in de eerste helft.

Na de pauze kwamen er meer kansen langs beide kanten, maar scoren lukte nog niet. Tot Thanasis Papazoglou de ban kon breken voor Kortrijk. Hij kopte de 1-0 in doel. Twee minuten nadien was het ook raak voor Moeskroen. Club-huurling Dorin Rotariu reageerde snel met de gelijkmaker voor de bezoekers. Papazoglou trof nog eens de paal, maar doelpunten vielen er niet meer in het Guldensporenstadion.