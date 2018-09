Groenewegen wint in Koolskamp

De Nederlander Dylan Groenewegen heeft de 103e editie van het Kampioenschap van Vlaanderen in Koolskamp gewonnen. De spurter van LottoNL – Jumbo was de snelste in een massasprint. De Duitser John Degenkolb eindigde als tweede, onze landgenoot Jasper Stuyven werd derde.

Voor Dylan Groenewegen werd het zijn dertiende zege van het seizoen nadat hij onder andere dit jaar twee ritzeges boekte in de Tour, Kuurne-Brussel-Kuurne en een rit in Parijs-Nice. Sean De Bie eigende zich de negende plaats toe en is de nieuwe leider in het klassement van de Napoleon Games Cycling Cup.

