Groenewegen geeft iedereen het nakijken in Driedaagse Brugge-De Panne

Dylan Groenewegen heeft de Driedaagse Brugge-De Panne gewonnen. De renner van Jumbo-Visma was de snelste in een massasprint voor Fernando Gaviria en Elia Viviani. Jonas Van Genechten was met zijn zevende plaats de eerste Belg.

Sinds vorig jaar wordt de Driedaagse op één dag gereden. Starten deed het peloton op de markt in Brugge. Via een korte heuvelzone, met de Kemmelberg als scherprechter op 115 kilometer van het einde, ging het richting De Panne. Daar werkten de renners twee rondes van 25 kilometer af.

Belgische ontsnapping

De ontsnapping van de dag telde zes renners waarvan drie Belgen: Stan Dewulf, Jimmy Janssens en Senne Leysen. Het zestal reed bijna de hele dag aan de leiding.

Door een val bij een wegversmalling werd het peloton uitgedund. Pascal Ackermann, de tweede van vorig jaar, was één van de slachtoffers. Ook Jens Keukeleire, Chris Lawless en José Rojas lagen erbij. Deceuninck-Quick-Step en Team Sky leidden in de laatste kilometers de dans in het peloton.

Groenewegen met sprekend gemak

Elia Viviani kon in een zetel aan zijn sprint beginnen, maar Groenewegen kwam er indrukwekkend uit. Ook Gaviria moest zijn meerdere erkennen in de Nederlandse spurtbom die zijn vijfde van het seizoen won. De Amsterdammer schreef eerder deze maand ook al twee ritten in Parijs-Nice op zijn naam.