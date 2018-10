Griezmann en Koke nekken Club Brugge

Atletico Madrid en Antoine Griezmann hebben nog maar eens in de verf gezet hoe dodelijk ze zijn. De Franse superspits werd de ster van de avond met twee doelpunten en laat Club Brugge met lege handen achter in de Spaanse hoofdstad. Koke diepte de score in de blessuretijd nog uit tot 3-1.

Griezmann opende halfweg de eerste helft de score toen hij helemaal vrijgelaten werd aan de tweede paal en de 1-0 binnen schoof. Club Brugge begon nochtans vol goede moed aan de wedstrijd en legde meteen goed voetbal op de mat in het Estadio Metropolitano. Al bleef het toch opletten. Blauw-zwart was enkele minuten eerder al gewaarschuwd toen – opnieuw - Griezmann nipt vanuit buitenspel door de verdediging glipte. Het doelpunt werd terecht afgekeurd.

Ingraven deed Club zich allerminst en het vertrouwen bij de ploeg die al weken bovenin de Belgische competitie draait, is groot. Dat bewees Danjuma met een heerlijke schuine knal en doelpunt. De wedstrijd kan opnieuw beginnen.

Alweer Griezmann

Het blok van Ivan Leko stond ook in de tweede helft goed. Het balbezit leunde in het voordeel van de Madrilenen, maar grote kansen kreeg het amper. Tenzij door balverlies van blauw-zwart. In minuut 67 was er dan toch plots die versnelling van Griezmann en Diego Costa. De Spaanse spits werd richting doel gezet, maar twijfelde. Een afleggertje voor de Fransman dan maar en met wat geluk tussen vier benen van de Club-spelers schoot hij de 2-1 overhoeks binnen.