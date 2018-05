Greipel wint in Baloise Belgium Tour

Andre Greipel heeft de eerste rit van de Baloise Belgium Tour gewonnen. De Duitser was de sterkste in een massasprint. Greipel is ook meteen de eerste leider.

Een vroege vlucht van zes kleurde de eerste wedstrijduren. Onze landgenoten Dieter Bouvry, Aimé De Gendt en Kenny Molly kregen het gezelschap van de Italiaan Giovanni Carboni, de Ier Conor Dunne en de Tsjech Michael Boros. Op zes kilometer van de aankomst werd het kwintet opnieuw gegrepen en werd de aanloop naar de sprint ingezet.

Een zware val ontsierde de laatste honderden meters, maar dat hinderde Greipel niet. De Gorilla rukte zich los en ging zijn spurt al van ver aan. Hij hield op de streep nipt de Italiaan Minali af. Tim Merlier werd knap derde. Donderdag wacht de renners in de Baloise Belgium Tour opnieuw een biljartvlakke etappe. Tussen startplaats Lochristi en de aankomst in Knokke-Heist moeten 162,1 kilometers afgehaspeld worden.