Greipel sprint naar tweede zege op rij

Andre Greipel heeft opnieuw gewonnen in de Baloise Belgium Tour. De Duitser kwam als eerste over de streep in Knokke-Heist. Greipel blijft zo ook leider in de Ronde van België.

Een kopgroep van vijf renners, waarbij de Belgen Antoine Warnier, Jimmy Janssens en Quinten Hermans, reed lang voorop, maar werd op minder dan twintig kilometer van de meet ingelopen. Het peloton maakte zich vervolgens op voor een nieuwe massaspurt.

Met de streep in zicht nam de spanning onder de renners toe. Greipel toonde zich in de spurt opnieuw de snelste en pakte zijn tweede zege, voor Wippert en Merlier. Morgen staat de derde wedstrijddag op de agenda. De renners krijgen dan een tijdrit van 10,6 kilometer voor de kiezen in Bornem.