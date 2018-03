Greipel breekt sleutelbeen

André Greipel is niet ongeschonden uit Milaan-Sanremo gekomen. De Duitse wielrenner van Lotto-Soudal ging in de afdaling van de Poggio tegen de grond en heeft daarbij zijn sleutelbeen gebroken. Het voorjaar van Greipel valt op deze manier in het water.

Greipel had zijn zinnen gezet op Millaan-Sanremo. De kopman van Lotto-Soudal was sterk in Parijs-Nice en beschikte duidelijk over goeie benen om het voorjaar door te komen. Greipel overleefde de top van de Poggio, maar in de afdaling liep het mis. In het zog van Jasper De Buyst werd Greipel naar voren gebracht om nog een gooi te doen naar de eindzege.

Het was De Buyst zelf die een stuurfoutje maakte en zo de val van zijn kopman veroorzaakte. Greipel liet na de aankomst meteen weten dat zijn sleutelbeen gebroken is. Volgens de eerste berichten van Lotto-Soudal zou het gaan om een verschuiving van het bot en dus een gecompliceerde breuk. “André’s voorjaar is zo helemaal om zeep”, zei Marc Sergeant na afloop van de wedstrijd.

#MSR Possible fractured collarbone for @AndreGreipel after crashing on the descent of the Poggio. pic.twitter.com/dWWEdZHpIG — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) 17 maart 2018

Cavendish opnieuw pechvogel

Naast Greipel waren er nog enkele valpartijen in Milaan-Sanremo. De val van Mark Cavendish was de spectaculairste. De Brit knalde vol op een verkeerseilandje, maakte een salto en kwam hard op het asfalt terecht. Cavendish kwam al aan de start met een breuk in de ribben die hij opliep na een valpartij in Tirreno-Adriatico. Wat hij nu zal overhouden aan zijn valpartij is nog niet bekend.