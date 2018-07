Greg Van Avermaet pakt gele trui in Tour

We wisten al voor de slotminuut van de Tour de France dat het vandaag een Belg zou worden, maar pas in de slotminuten van deze tourdag werd duidelijk dat Greg Van Avermaet (BMC) vandaag met de gele trui naar huis gaat.

Het was spannend tot op het einde van deze tijdrit. Philippe Gilbert kwam met Quick-Step net te laat binnen om de gele trui te pakken. Daardoor ging hij naar landgenoot Greg Van Avermaet, want BMC kon ook team Sky achter zich laten. Gilbert staat nu vierde, op vijf seconden van Van Avermaet. In 2016 kreeg Van Avermaet ook al eens de gele trui om de schouders. Toen hield hij het kleinood drie dagen lang, van de vijfde tot de zevende etappe.

Ploegentijdrit Op deze derde dag van de 105ste Tour de France stond een ploegentijdrit op het programma, over 35,5 kilometer met start en aankomst in Cholet. De vorige ploegentijdrit in de Tour dateert van 2015 naar Plumelec. Ook toen won BMC.

Het Amerikaanse team was vier seconden sneller dan het Britse Sky. Quick-Step Floors werd op zeven seconden derde. De andere Belgische formaties deden het minder goed. Lotto Soudal werd op 1:52 negentiende, Wanty-Groupe Gobert op 2:24 eenentwintigste, op tweeëntwintig ploegen.

Tweede keer "Het is de tweede keer dat ik een ploegentijdrit win in de Tour", aldus Van Avermaet. "Een ploegentijdrit is altijd iets speciaals. De hele ploeg werkt voor één doel: de rit winnen. Ik denk dat wij er zo'n beetje de masters in geworden zijn. Ik ben heel blij dat ik daar deel van uit kan maken."

In de Tour van 2016 droeg Van Avermaet drie dagen de gele trui. "Dat was toen fantastisch. Ik ben heel blij om dat nog eens te mogen beleven. Ik ga hier morgen helemaal van genieten. Het was een groot doel om geel te pakken in de eerste week."

Morgen zijn de sprinters opnieuw aan zet. In Bretagne maalt het peloton tussen La Baule en Serzeau 195 vlakke kilometers af.

