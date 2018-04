Gravelkoning Nadal wint voor 11e keer Barcelona

Rafael Nadal (ATP 1) heeft zijn elfde eindzege in het ATP-toernooi van Barcelona beet. De 31-jarige Spanjaard won makkelijk tegen het Griekse toptalent Stefanos Tsitsipas (ATP 63) in twee sets: 6-2 en 6-1.

De Spaanse superster had vanaf het begin de wedstrijd onder controle. Tsitsipas kon maar drie games winnen tegen Nadal. De Griek toonde veel passie, maar de Spanjaard sloeg lethaal terug. Nadal schrijft zo zijn elfde eindzege in Barcelona op zijn naam. De huidige nummer één verloor dit seizoen nog geen set op gravel. Het is ook zijn 19 opeenvolgende overwinning op gravel.

In de halve finales maakte Nadal ook korte metten met onze landgenoot David Goffin (ATP 10). Hij won de wedstrijd in twee sets: 6-4 en 6-0.