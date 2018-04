Grasmat Charleroi op tijd klaar

De grasmat in het Stade du Pays is op tijd klaar. Charleroi kan vanavond dus zonder probleem Anderlecht ontvangen voor de openingswedstrijd van de tweede speeldag in play-off 1.

Dinsdag werd de grasmat van Charleroi onbespeelbaar verklaard. De club moest zo drie dagen voor de topper tegen Anderlecht nog een nieuw veld laten aanleggen, want een afgelasting zou een forfaitnederlaag betekenen voor de Carolo’s.

Donderdagmiddag was er amper gras te zien op Mambourg. Het werd dus een race tegen de klok voor de wedstrijd tegen Anderlecht, maar Charleroi heeft het gehaald. De nieuwe grasmat kost de Carolo’s zo’n 200.000 euro.