GP Monseré ingekort door slechte weersomstandigheden

In overleg met de UCI, de organisatie en enkele vertegenwoordigers van de deelnemende ploegen is beslist de GP Monseré in te korten. De renners moeten nog maar 133,7 kilometer afleggen in plaats van de geplande 201,7 kilometer.

“Om de veiligheid van de renners te garanderen, is beslist de wedstrijd in te korten”, stelt UCI-commissaris Philippe Mariën. "Door het stormweer en de hevige rukwinden werd het te gevaarlijk."

Aalter

De geplande start in Aalter om 11.40 gaat niet meer door, dat bevestigt Mariën. De renners starten pas om 14 uur in Roeselare. Er worden zeven plaatselijke rondes afgelegd van 19,1 kilometer.

Vorig jaar won de Nederlander André Looij in een massasprint.