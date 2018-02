In Brussel werd gisterenavond het Gala van de Gouden Schoen georganiseerd. Het was al de 64ste keer dat de prijs voor beste voetballer in de Belgische competitie werd uitgereikt. En zoals elk jaar hoort daar ook wat glitter en glamour op de rode loper bij.

Aanvoerder van Club Brugge, Ruud Vormer won de Gouden Schoen. Hij was dé topfavoriet. Bij de vrouwen won Janice Cayman.