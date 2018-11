Gouden Derwael: "Had nochtans enorm veel stress"

“Ik heb er geen woorden voor, dit is een droom die werkelijkheid wordt”, reageert Nina Derwael aan VTM NIEUWS na haar gouden medaille op het WK gymnastiek in Doha. De 18-jarige Truiense toonde zich vandaag de beste op de brug met ongelijke leggers.

“Ik had enorm veel stress vanmorgen toen ik opstond, en dat is eigenlijk de hele dag zo gebleven”, zegt Derwael. “Ik ben dan ook superblij dat mijn teamgenoten mij konden kalm houden. Ik heb geprobeerd vertrouwen te hebben in mijn trainingen en ben enorm blij dat het goed gekomen is.”

“Eens die landing achter de rug was, viel alle stress van mijn schouders en kon ik gewoon genieten van het moment. Het is echt een speciaal moment om op dat podium te staan en het nationale volkslied te horen.”