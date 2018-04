Goolaerts vorig jaar nog gescreend

De zondag overleden wielrenner Michael Goolaerts is voor de start van het seizoen in november nog volledig medisch gescreend. "Er stelden zich toen geen problemen en Michael kreeg groen licht om gewoon te koersen”, vernam Belga uit goede bron.

Uit navraag bij zijn entourage blijkt dat Goolaerts nooit melding maakte van hartklachten. "Michael had nooit eerder problemen. Dus dit overlijden overvalt ons volledig."

Autopsie

Eén van de komende dagen zal in Frankrijk een autopsie worden uitgevoerd op het lichaam van Goolaerts, die zondagavond overleed in een ziekenhuis in Rijsel nadat hij tijdens Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen.

"Volgens de informatie lijkt het om een hartfalen te gaan, waarna hij is gevallen, en was het niet de val die tot zijn toestand heeft geleid", stelt het parket. Het is lang niet zeker dat de autopsie uitsluitsel zal bieden. De kans bestaat dat er over de oorzaak van het hartfalen nooit volledige duidelijkheid zal komen.

