Goolaerts krijgt eerbetoon in Heistse Pijl

Voortaan zal Heistse Pijl Michel Goolaerts eren door in hun ondertitel “In memoriam Michael Goolaerts” toe te voegen. De jonge wielrenner, die overleed tijdens de wielerklassieker Parijs-Roubaix, was afkomstig uit de gemeente Heist-op-den-Berg.

“Vele supporters vroegen ons de afgelopen periode of we niets konden organiseren als eerbetoon voor Michael Goolaerts”, vertelt de organisatie. “ Na akkoord van de naaste familie van Michael hebben we samen deze beslissing genomen. Op deze waardige manier willen we Michael blijven herinneren binnen onze organisatie voor zijn vele supporters."

De meest strijdlustige renner in de wedstrijd zal na afloop ook de Prijs Michael Goolaerts krijgen. Goolaerts kwam uit Hallaar, een deelgemeente van Heist-op-den-Berg waar de wedstrijd aankomt.

De Heistse Pijl vindt dit jaar plaats op zaterdag 2 juni. Vorig jaar ging de overwinning naar Jasper De Buyst.