Goolaerts kreeg hartaanval voor hij viel

Wielrenner Michael Goolaerts (23) kreeg een hartaanval voor hij viel tijdens Parijs-Roubaix. Dat blijkt uit de autopsie, is bevestigd aan VTM NIEUWS. Toxicologisch en microscopisch onderzoek moet nu uitwijzen waardoor hij de hartaanval kreeg.

Onze landgenoot overleed zondagavond in het Noord-Franse Rijsel nadat hij tijdens de wielerwedstrijd Parijs-Roubaix een hartstilstand had gekregen. Nu duidelijk is dat Goolaerts de hartaanval kreeg vóór zijn val, wordt verder onderzocht naar de oorzaak ervan. Dat toxicologisch en microscopisch onderzoek kan nog maanden duren, klinkt het.

Minuut stilte

Deze middag bracht zijn wielerploeg Veranda's Willems-Crelan hulde aan Goolaerts met een pakkende minuut stilte voor de start van de wielerklassieker de Brabantse Pijl in Leuven. De hele ploeg werd als allerlaatste team op het startpodium geroepen.

De deelnemende renners van de ploeg in rouw werkten op de eerste rij de geneutraliseerde start af. Daarna werd onder luid applaus de start gegeven van de Brabantse Pijl, de eerste in het rijtje van de klimkoersen in het voorjaar.

Zwarte rouwband

Iedereen in het team droeg een zwarte rouwband met daarop de insigne 'Michael Goolaerts 24/07/1994-08/04/2018 #ALL4GOOLIE'. Op de volgwagens en camper van de ploeg stond ook de opdruk #ALL4GOOLIE.

Aan het startpodium op de Grote Markt van Leuven, waar de teams werden voorgesteld aan het opgekomen publiek, weerklonk geen muziek. Wel werden er interviews afgenomen met enkele deelnemende renners.