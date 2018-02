Goffin zet België 2-0 voor in Davis Cup

Het Belgische Davis Cup-team is goed van start gegaan in z’n eerste ronde tegen Hongarije. Ruben Bemelmans en David Goffin wonnen allebei hun wedstrijd en bezorgen België zo een 2-0 voorsprong.

Ruben Bemelmans mocht de spits afbijten tegen Marton Fucsovics (ATP-63). Bemelmans zelf staat pas 120e op de wereldranglijst, maar kon toch de klus klaren in vier sets: 6-4, 4-6, 7-6 en 6-3. David Goffin, nog steeds het nummer 7 van de wereld, had in zijn wedstrijd veel minder moeite met Attila Balazs (ATP-227). Goffin won in drie sets met 6-4, 6-4 en 6-0.

België speelde enkele maanden geleden nog de finale van de Davis Cup. Ze verloren die toen wel tegen Frankrijk. Als België morgen of zondag nog één wedstrijd wint, nemen ze het in de volgende ronde van de Davis Cup op tegen de Verenigde Staten of Servië.