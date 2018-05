Goffin: "Wist dat ik nog kon winnen"

David Goffin (ATP-9) was gisteravond opgelucht. Drie sets lang had de 27-jarige Luikenaar een bijzonder lastige klant aan de Nederlander Robin Haase. Uiteindelijk trok hij toch met 4-6, 4-6, 6-4, 6-1 en 6-0 aan het langste eind.

"Dit is een mooie overwinning", reageerde Goffin. "Als je twee sets achterstaat, is het wel duidelijk dat je niet goed aan het toernooi begonnen bent. Ik ben dan ook heel blij dat ik de situatie nog kon omkeren. Het was geen makkelijk begin. Ik was helemaal niet efficiënt. Op ballen waarop ik het punt kon maken, beging ik telkens kleine foutjes. Ik heb bij 4-6, 4-6 niet gepanikeerd, ik wist immers dat ik tal van kansen gekregen had. Ik moest gewoon wat preciezer zijn in de aanval en ook beter gaan opslaan. Mijn derde set was wel goed en ik ben heel sterk geëindigd."

Robin Haase vroeg dat de wedstrijd stopgezet zou worden omdat het volgens hem te donker werd. De Nederlander probeerde ook nog tijd te rekken door een kine op het terrein te vragen. "De zichtbaarheid was prima en ik wou natuurlijk doorgaan. Op de duur was Haase meer met andere zaken bezig dan met tennis. Hij kon zich er niet overheen zetten. Daar heb ik van geprofiteerd."

Tegen zijn volgende tegenstander, de 19-jarige Fransman Corentin Moutet (ATP-143) kwam Goffin nog niet eerder in actie. "In Barcelona heb ik wel eens een balletje met hem geslagen. "Hij is heel getalenteerd en erg creatief. Hij kan echt heel wat met zijn racket. Hij zal bovendien veel vertrouwen opgedaan hebben. Hij won een wedstrijd op Roland-Garros, tegen Karlovic. Voor een Fransman is dat heel wat."