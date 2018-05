Goffin wint moeilijke openingsronde Roland Garros

David Goffin (ATP 9) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van Roland Garros. Onze landgenoot won in vijf sets van de Nederlander Robin Haase (ATP 44), in de eerste ronde in Parijs. De 27-jarige Luikenaar begon niet al te goed aan de wedstrijd. Hij verloor de eerste twee sets. Nadien wist hij de volgende drie sets naar zich toe te trekken. Hij won uiteindelijk in vijf sets met 4-6, 4-6, 6-4, 6-1, 6-0.

Dankzij uitstekende prestaties in Madrid en Barcelona, kon David Goffin vol vertrouwen aan Roland Garros beginnen. Al was de start van de wedstrijd niet denderend voor de Luikenaar. Goffin kon zijn opslag niet sterk maken en verloor de eerste set met 5-4. Datzelfde scenario deed zich ook voor in de tweede set. Onze landgenoot kon opnieuw zijn opslag niet behouden en verloor met 5-4. De 27-jarige Luikenaar liet het hoofd echter niet hangen.

Door een vroege break kon hij beslissend uitlopen in de derde set. Zijn voorsprong liet hij daarna niet meer uit zijn vingers glippen. Goffin won uiteindelijk met 6-4, al had Haase hem wel laten zweten.

Vervolgens maakte Goffin korte metten met de Nederlander, die meermaals in de clinch ging met de scheidsrechter. Onze landgenoot won de vierde set met een overtuigende 6-1 score. Haase deed er alles aan om Goffin uit zijn tempo te halen, maar tevergeefs. Zelfs een interventie van de dokter kon hem niet helpen. Goffin won de laatste set met 6-0 en klaarde de klus in iets minder dan drie uur.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Franse wildcardspeler Corentin Moutet (ATP 143).