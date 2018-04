Goffin verliest van gravelkoning Nadal

David Goffin is er niet in geslaagd te stunten tegen Rafael Nadal. Onze landgenoot verloor in de halve finales van het ATP-toernooi in Barcelona met 6-4 en 6-0. Goffin speelde een sterke eerste set, maar tegen gravelkoning Nadal valt tegenwoordig weinig te doen. De Spanjaard zit ondertussen aan 44 opeenvolgende gewonnen sets op gravel.

Goffin begon bijzonder goed aan de wedstrijd en ging al in het eerste spel door de opslag van Nadal. Even hield onze landgenoot de break vast, maar halverwege de set stelde Nadal orde op zaken. De eerste set ging zo met 6-4 naar de Spanjaard.

Nadal ontketend

De Spaanse nummer één van de wereld was nu helemaal ontketend en nog voor Goffin het goed en wel besefte stond er 6-0 op het scorebord. Nadal won het toernooi in Barcelona al tien keer, zondag kan daar een elfde zege bijkomen. In de finale neemt hij het op tegen de Griek Tsitsipas.