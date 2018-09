Goffin uitgeschakeld in 8ste finales

David Goffin (ATP 10) heeft gisteren niet kunnen winnen van de Kroaat Marin Cilic (ATP 7) in de achtste finales van de US Open in New York. Goffin verloor met 7-6 (8-6), 6-2, 6-4 in 2 uur en 28 minuten.

Het was voor het tweede jaar op rij dat Goffin zich wist te plaatsen voor de achtste finales van het Grand Slam-toernooi. Hij had zich zaterdag gekwalificeerd tegen Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58). In de kwartfinales speelt Marin Cilic tegen de Japanner Kei Nishikori (ATP 19).

David Goffin had even een kans om de eerste set te winnen tegen Marin Cilic maar nadien werd het min of meer een Kroatische overrompeling die zijn oorzaak vond in een armblessure bij onze landgenoot.

“Ik had inderdaad een mogelijkheid bij 5-4 in de eerste set en misschien had dat de match wel een ander richting kunnen laten uitgaan”, zuchtte Goffin die met een pijnstiller op de baan kwam. “Maar nadien was het moeilijk om alles te geven terwijl je de hele tijd aan die arm dacht.” Het probleem leek nochtans volledig van de baan na zijn wedstrijd in de derde ronde tegen Struff? “Gisteren heb ik voor het eerst terug een beetje pijn gevoeld en deze morgen tijdens de opwarming was het erger”, aldus Goffin. “Het was alleszins vergelijkbaar met de pijn in Cincinnati. In een gewoon tornooi had ik ook opgegeven maar omdat dit een grandslamtornooi was en ik tegen Marin speelde heb ik maar verder gedaan. Dit is jammer.” Ook spijtig dat zijn vaste kinesist Patrice Wauthier op zondag terug naar huis moest omdat hij daar werkverplichtingen had. “Tja, maar dit is toch iets dat nu echt grondig behandeld moet worden en rust nodig heeft. Tot nu toe bleef ik maar matchen spelen. Nu moet het definitief van de baan geraken”, zei Goffin.

Normaliter heeft de Luikenaar op 23 september in Chicago een afspraak op de Rod Laver Cup. “We zullen zien wat er gaat gebeuren”, zei Goffin die vandaag al naar België terugkeert. “Ik heb toch nog enkele weken respijt. Ik ga wat rust nemen en me laten nakijken door mijn dokter (Joris) en zien hoe het evolueert. Maar de genezing van zo’n arm kan snel gaan. Al de rest van mijn lichaam is prima in orde en mentaal zit ik fris. Als de arm goed komt is het niet nodig om het programma aan te passen.” En zoveelste tegenvaller toch wel in een moeilijk seizoen. “Ik ben niet iemand die zegt dat hij geen geluk heeft”, wist Goffin. “Of dat alles misgaat. Ik heb gewoon pijn aan mijn arm. We proberen altijd alles goed doen en meestal gebeurt dat ook. Maar soms zegt het lichaam halt, misschien door wat meer spanning of als je je wat meer inhoudt... het is niet anders.”