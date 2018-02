Goffin stoot door in Rotterdam

David Goffin (ATP-7) is momenteel bij onze Noorderburen actief op het ATP-tornooi van Rotterdam. In zijn eerste ronde versloeg de Belgische nummer 1 vlot de Fransman Nicolas Mahut (ATP-122) met 6-1 6-3.

Het was de vijfde keer dat Goffin en Mahut tegen elkaar speelden op het ATP-circuit. Met de nieuwe overwining staat het nu 4-1 in het voordeel van onze landgenoot. De winst bezorgt Goffin een duel in de tweede ronde tegen de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 37).

Hoewel het een vlotte zege was voor de Belgische nummer 1, kwam het mooiste punt wel van Mahut.

Federer

Ruben Bemelmans (ATP 116), die zich via de kwalificaties op de hoofdtabel werkte, komt woensdag in zijn eerste ronde uit tegen Roger Federer (ATP 2). Het Zwitserse eerste reekshoofd staat dankzij een uitnodiging van de organisatie op de hoofdtabel en hoopt deze week opnieuw nummer 1 van de wereld te worden.