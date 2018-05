Goffin stoot door naar de achtste finales

David Goffin (ATP 10) heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van het Masters 1000-toernooi in Madrid. Onze landgenoot versloeg in tweede ronde de Nederlander Robin Haase (ATP 44) in twee sets: 7-5 en 6-3.

De 27-jarige Luikenaar zette zijn goede vorm van in Barcelona voort, door vroeg door de opslag van Haase te gaan. Dat lukte Goffin nog eens, maar de 31-jarige Nederlander maakte zijn spelverlies telkens weer goed. Onze landgenoot maakte het verschil in de slotfase van de eerste set: 7-5.

Beide spelers waren ook in de tweede set aan elkaar gewaagd. Goffin ging bij een 3-2-stand opnieuw door de opslag van Haase en dankzij zijn goede service breidde Goffin zijn voorsprong uit tot 5-2. Haase kon nog een game bemachtigen, maar de overwinning ging naar Goffin.

De nummer tien van de wereld zal in de achtste finales uitkomen tegen de Brit Kyle Edmund (ATP 22). Edmund versloeg verrassend de Serviër Novak Djokovic (ATP12) in drie sets: 6-3, 2-6 en 6-3.