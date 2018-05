Goffin stoot door na blessure Del Potro

David Goffin (ATP 10) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1000-toernooi in Rome. Zijn Argentijnse tegenstander Del Potro (ATP 6) moest in de tweede set bij een 5-4 score opgeven.

Onze landgenoot begon als een speer aan de wedstrijd. Na een halfuur stond het al 4-1 voor de Luikenaar. Del Potro bemachtigde nog één game op zijn opslag, maar daar bleef het bij. Goffin gaf de eerste set niet meer uit handen: 6-2 eindstand.

De tweede set was iets evenwichtiger tussen de twee toppers. Na een 2-2 tussenstand probeerde de Argentijn uit te lopen, maar Goffin vocht zich goed terug. Onze landgenoot zette een 4-2 achterstand om, maar kon zelf zijn opslag niet behouden. Del Potro kreeg twee kansen om de set naar zich toe te trekken, maar faalde. De 29-jarige Argentijn gaf door een blessure nadien op bij een 5-4 voorsprong.

In de kwartfinale neemt Goffin het op tegen de winnaar van het duel Kyle Edmund – Alexander Zverev.

