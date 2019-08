Goffin start met vertrouwen aan US Open: “Het kan niet beter gaan”

David Goffin heeft er een ideale voorbereiding op de US Open, de vierde Grand Slam van het jaar, opzitten. Na zijn finale in het Masters 1000 toernooi van Cincinatti blaakt onze Belgische hoop van vertrouwen.

“Het ziet er goed uit, beter dan vorig jaar”, zegt Goffin. De nummer 15 van de wereldranglijst haalde er toen de 4de ronde. “Ik heb geen last meer van mijn elleboog of schouder. Ik heb ook net de finale van Cincinatti gespeeld. Dat is een groot toernooi en dat geeft vertrouwen.”

“Nu heb ik een week de tijd gehad om me voor te bereiden hier in New York. Het kan eigenlijk niet beter gaan op vlak van vertrouwen in het spel. Natuurlijk hoop ik hier een goed toernooi te spelen en ver te geraken”, vertelt Goffin.

Match per match

Welke toppers hij verder in het toernooi kan tegenkomen, daar maakt hij zich nog geen zorgen om. In de eerste ronde neemt de Belgische nummer 1 het op tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP 83).

“We gaan het match per match bekijken. Ik heb nog niet naar mijn toekomstige tegenstanders gekeken. We bekijken het tegenstander per tegenstander en beginnen met Moutet. Daarna kijken we naar de tweede enzovoort.