Goffin staat voor vijfde keer tegenover Fransman: "Altijd lastige tegenstander"

David Goffin speelt vanavond de kwartfinale in het ATP-toernooi in Marseille. Hij neemt het daarin op tegen Gilles Simon, een tegenstander die hij al vier keer ontmoet heeft. Goffin verwacht een moeilijke wedstrijd.

David Goffin en Gilles Simon kennen elkaar door en door, want het is al de vijfde keer dat de twee tegenover elkaar staan. Goffin verwacht dan ook een tactisch steekspel.

"Het is altijd lastig om tegen hem te spelen", aldus de Belg. "Het lijkt telkens op schaakwedstrijden waarin de ene de andere het moeilijk probeert te maken terwijl we over dezelfde wapens beschikken."

Halve finale

"Het wordt een tactisch gevecht waarin ik constant en solide zal moeten presteren." Goffin versloeg Gilles vorig jaar in Montpellier, waardoor de onderlinge stand op 2-2 staat.

"Gilles is altijd een speler geweest voor wie ik bewondering heb", besluit Goffin.

David Goffin versloeg gisterenavond Benoit Paire en kan zich tegen Simon plaatsen voor de halve finale in Marseille.