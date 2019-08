Goffin staat voor het eerst in finale van Masters 1000 toernooi

David Goffin (ATP 19) staat voor het eerst in zijn carrière in de finale van een Masters 1.000 toernooi. De Luikenaar kwalificeerde zich zaterdag voor de eindstrijd op het Western & Southern Open in Cincinnati.

Goffin haalde het in de halve finale op het Amerikaanse hardcourt in twee sets van de Fransman Richard Gasquet (ATP 56). Het werd 6-3 en 6-4 na 1 uur en 16 minuten. In de finale speelt David Goffin tegen de Servische titelverdediger Novak Djokovic (ATP 1) of de Rus Daniil Medvedev (ATP 8). Voor Goffin wordt het de dertiende finale op de ATP Tour. Hij won tot dusver vier titels (Tokio 2017, Shenzhen 2017, Metz 2014 en Kitzbühel 2014).

Dit jaar haalde Goffin al de finale op het grastoernooi in het Duitse Halle. Hij verloor er van Roger Federer. De finale van zondag wordt voor Belgiës nummer 1 de eerste in een Masters 1.000 (de categorie net onder de grandslams). Vier keer eerder stootte hij op zo'n toernooi door tot de halve finales, waaronder vorig jaar in Cincinnati.

Op grandslamtoernooien is een kwartfinale het beste resultaat van Goffin. Dat lukte hem onlangs op Wimbledon en eerder op Roland Garros (in 2016) en de Australian Open (in 2017). De Luikenaar speelde ook al een keer de finale van de Masters, het officieuze WK met de top acht van het seizoen. Dat deed hij eind 2017. Toen hield Grigor Dimitrov hem van de eindzege in Londen.