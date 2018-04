Goffin raakt niet voorbij Dimitrov

David Goffin (ATP 10) heeft zich vrijdag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (gravel/4.872.105 euro). De Luikenaar verloor in de kwartfinales van de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5), zijn partner in het dubbelspel, in twee sets: 6-4 en 7-6 (7/5).

Goffin moest in de eerste set zijn meerdere erkennen in Dimitrov (6-4), maar leek in set twee orde op zaken te stellen. Onze landgenoot liep uit tot 4-0, maar zag zijn Bulgaarse tegenstander na een intense strijd terugkeren tot 5-5. Na een tiebreak trok Dimitrov uiteindelijk aan het langste eind.