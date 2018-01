Goffin plaatst zich voor tweede ronde

David Goffin (ATP 7), het zevende reekshoofd, heeft zich op de Australian Open in Melbourne geplaatst voor de tweede ronde. De 27-jarige Luikenaar was in vier sets de betere van de Duitse kwalificatiespeler Matthias Bachinger (ATP 182). Na 2 uur en 37 minuten stond de eindstand 6-7 (3/7), 6-3, 6-2 en 6-4 op het scorebord.

In de volgende ronde staat de Fransman Julien Benneteau (ATP 59) Goffin op te wachten. De 36-jarige had ook vier sets nodig tegen de Japanner Taro Daniel (ATP 96): 6-7 (6/8), 7-6 (7/5), 6-4, 6-1.

Met Goffin zijn er bij de mannen nu twee landgenoten tot in de tweede ronde geraakt. Ruben Bemelmans (ATP 117) sleepte gisteren in de eerste ronde al een stuntzege uit de brand tegen Fransman en achttiende reekshoofd Lucas Pouille (ATP 18). In de tweede ronde neemt de Limburger het op tegen de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP 61).