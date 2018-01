Goffin opent tegen kwalificatiespeler

David Goffin (ATP 7) treft in de eerste ronde van de Australian Open een kwalificatiespeler. Dat werd vandaag bekend bij de loting. Elise Mertens (WTA 36), onze vrouwelijke nummer één, opent de eerste Grand Slam van het jaar ook tegen een qualifier.

De verwachtingen staan hooggespannen bij het Belgische publiek en bij David Goffin. De Luikenaar wordt gezien als een outsider op de eindzege. Goffin is de enige mannelijke Belg die rechtstreeks op de hoofdtabel staat. Steve Darcis is out met een blessure en Arthur De Greef werd uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Ruben Bemelmans is wel nog actief in de kwalificaties.

Federer in kwartfinale

Bij winst in de eerste ronde wacht Goffin de winnaar van het duel tussen de Fransman Julien Benneteau (ATP 58) en de Japanner Daniel Taro (ATP 98). In de derde ronde is de Italiaan Fabio Fognini (ATP 27) een mogelijke tegenstander, terwijl dat in de achtste finales de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 12) of de Tsjech Tomas Berdych (ATP 20) zou kunnen zijn. De klapper volgt hoogstwaarschijnlijk in de kwartfinales. Dan zou Goffin titelhouder Roger Federer (ATP 2) kunnen treffen.

Mertens, Flipkens en Van Uytvanck

Bij de vrouwen is naast Mertens ook Kirsten Flipkens (WTA 48) en Alison Van Uytvanck (WTA 78) al zeker zijn van hun plaatsje op de hoofdtabel van de Australian Open. Mertens treft een qualifier. Flipkens krijgt de Amerikaanse Alison Riske (WTA 89) voor de voeten, terwijl Van Uytvanck het opneemt tegen de Kroatische Petra Martic (WTA 81).

Yanina Wickmayer (WTA 117) en Ysaline Bonaventure (WTA 164) proberen zich via de kwalificaties nog op de hoofdtabel te werken. Ze wonnen beiden hun eerste kwalificatieronde.