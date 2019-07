Goffin is niet opgewassen tegen Djokovic

David Goffin (ATP 23) is er niet in geslaagd te stunten in de kwartfinales van Wimbledon. De Luikenaar moest in de partij tegen titelverdediger en nummer 1 van de wereld Novak Djokovic de wet van de sterkste ondergaan. De Serviër haalde het woensdag op Centre Court in drie sets (6-4, 6-0, 6-2).

De 28-jarige Goffin stond bij zijn zevende deelname op het prestigieuze grastoernooi in Londen voor het eerst in de kwartfinales. Met de 32-jarige Djokovic botste hij daar op het eerste reekshoofd en viervoudig winnaar in de All England Club. Van de zes eerdere ontmoetingen met 'Nole' had Goffin er slechts een gewonnen, maar dat was wel hun laatste duel, in april 2017 op het Masters 1.000 in Monte Carlo (op gravel). Op gras speelden de twee nooit eerder tegen elkaar.

Goffin hield in de eerste set goed stand tegen Djokovic. In het zevende spel lukte de Luikenaar zelfs een break (4-3), maar Djokovic antwoordde meteen met een rebreak. Daarna ging hij opnieuw door de service van Goffin, goed voor 6-4 setwinst. In de tweede set stond er geen maat op de nummer één van de wereld. In amper 32 minuten stond de 6-0 op het bord. Goffin trachtte in de derde set een vuist te maken maar in het vierde spel moest hij opnieuw zijn opslag inleveren (3-1). Djokovic gaf de voorsprong niet meer uit handen en maakte het uit bij zijn eerste matchpunt (6-2). De partij duurde 1 uur en 56 minuten.

Ondanks de nederlaag kan David Goffin terugblikken op een mooi toernooi. Hij versloeg op weg naar zijn derde kwartfinale ooit op een grandslam (na Roland Garros 2016 en Australian Open 2017) onder meer de Russische topper Daniil Medvedev (ATP 13) en keert maandag terug in de top twintig van de wereld. De Luikenaar wint immers heel wat punten omdat hij vorig jaar al na een ronde moest inpakken op Wimbledon. Novak Djokovic neemt het voor een plaats in de finale op tegen de Argentijn Guido Pella (ATP 26) of de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 22). Die laatste ging in de tweede ronde voorbij Steve Darcis (ATP 221).