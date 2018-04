Goffin naar kwartfinales in Monte Carlo

David Goffin (ATP 10) heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo. De 27-jarige Luikenaar ging in de derde ronde voorbij de 30-jarige Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP 16). Goffin won met 6-4 en 7-5.

Het was het vijfde onderlinge duel tussen de tennissers, het eerste op gravel. Van de vier vorige ontmoetingen had Goffin alleen de laatste in 2017 kunnen winnen. Om door te stoten naar de laatste vier moet Goffin voorbij de Duitser Philipp Kohlschreiber (ATP 40) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5).