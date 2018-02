Goffin naar halve finale in Rotterdam

David Goffin heeft zich zonder te spelen geplaatst voor de halve finale van het ATP-toernooi in Rotterdam. Zijn tegenstander Thomas Berdych moest ziek forfait geven.

Bij de laatste vier wacht Goffin een duel met het Bulgaarse tweede reekshoofd Grigor Dimitrov (ATP 5), die met 6-3 en 6-4 te sterk was voor de Rus Andrey Rublev (ATP 34). Goffin kan revanche nemen voor de verloren Masters-finale van eind vorig jaar. Toen trok Dimitrov met 7-5, 4-6 en 6-3 aan het langste eind. Verder namen beide spelers het nog vijf keer tegen elkaar op. Goffin kon maar één van die onderlinge duels winnen, vorig jaar in de kwartfinales in Rotterdam. Toen schopte onze landgenoot het tot in de finale, waarin Jo-Wilfried Tsonga te sterk bleek.