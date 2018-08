David Goffin (ATP 10) heeft in de tweede ronde van de US Open de Nederlander Robin Haase (ATP 49) verslagen in 4 sets. Het werd 6-2, 6-7 (1-7), 6-3 en 6-2 in 2 uur en 57 minuten.

Het was het zevende duel tussen Goffin en de Nederlander, die nog maar één keer heeft kunnen winnen. In de derde ronde speelt Goffin tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58).