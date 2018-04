Goffin moeizaam naar derde ronde

David Goffin heeft zich op het ATP Toernooi in Monte Carlo geplaatst voor de 1/8e finale. Onze landgenoot kende in de tweede ronde alle moeite van de wereld om de 19-jarige Griek Stefano Tsitsipas uit te schakelen. Voor hem was het zijn eerste zege in twee maanden.

David Goffin is eindelijk volledig hersteld van zijn oogblessure. Voor de Luikenaar kan het seizoen nu echt beginnen. Dinsdag trad hij aan in de tweede ronde op de Masters van Monte Carlo tegen de jonge Griek Tsitsipas. De eerste set duurde bijna een uur. Beiden hielden ze lange tijd gelijke tred en dus dwong een tiebreak zich op. Daarin toonde Goffin zich de sterkste.

In de tweede set nam Goffin een verschroeiende start. Op korte tijd stond het 3-0 in het voordeel van onze landgenoot, maar de beloftevolle Griek vocht terug. Tsitsipas deed er alles aan om het Goffin moeilijk te maken en werkte drie wedstrijdpunten weg. Onze landgenoot hield stand en won de tweede set met 7-5. Goffin stoot in zijn Monte Carlo (waar hij woont) door naar de derde ronde.