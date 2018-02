Goffin moeiteloos naar kwartfinale

David Goffin heeft zich woensdag gemakkelijk geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in Rotterdam. Onze landgenoot versloeg in de tweede ronde de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 37) in twee sets, met 6-1 en 6-3.

Goffin won zijn eerste wedstrijd op dinsdag al vlot en ook met Lopez kende hij in de tweede ronde even weinig moeite. Na minder dan een uur was de winst al binnen. In de kwartfinales wacht nu de winnaar van het duel tussen Victor Troicki (ATP 67) en Tomas Berdych (ATP 17).

Op hetzelfde toernooi is ook Ruben Bemelmans (ATP 116) actief. Hij neemt het woensdagavond in de eerste ronde op tegen grootmeester Roger Federer (ATP 2). Indien de 36-jarige Zwitser de halve finales haalt, wordt hij de nieuwe nummer een van de wereld. Hij zou daarmee de oudste aanvoerder ooit van de ATP-ranglijst zijn.