Goffin maakt vrienden in Australië

Voor David Goffin stond er woensdag een vrije dag op het programma van de Australian Open. Onze landgenoot maakte daarvan gebruik om vrienden te maken met de plaatselijke bewoners. De koala uit onderstaande video lijkt alvast fan van Goffin.

Goffin speelt donderdag zijn tweede ronde op de Australian Open. De Fransman Julien Benneteau is daarin zijn tegenstander. In de eerste ronde had onze landgenoot vier sets nodig tegen de Duitse kwalificatiespeler Matthias Bachinger.