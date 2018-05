Goffin maakt indruk en wint van Moutet

David Goffin (ATP 9) heeft overtuigend gewonnen van Corentin Moutet (ATP 143) in de tweede ronde van Roland Garros. De 19-jarige Fransman bood in de eerste set nog wat tegenwind, maar Goffin nam nadien de bovenhand. Onze landgenoot won in 7-5, 6-0 en 6-1.

Voor Goffin was het zijn terugkeer op Suzanne Lenglen, het terrein waar hij vorig jaar zijn enkel blesseerde en noodgedwongen moest opgeven. Moutet begon sterk aan de wedstrijd. Met enkele verrassende slagen stond hij plots 2-5 voor. Tijd voor Goffin om de motor aan te slaan. Hij vocht terug en won uiteindelijk de eerste set met 7-5.

Vanaf dan werd het een formaliteit voor Goffin om de wedstrijd af te maken, want in de tweede set kon Moutet geen aanspraak maken op een spelletje. Goffin won met een droge 6-0. De derde set werd een kopie van de tweede. Moutet kon aanspraak maken op één spelletje. Goffin bleef professioneel en maakte het af met 6-1.

In de derde ronde neemt Goffin het op tegen de winnaar uit het duel tussen de Slovaak Martin Klizan (ATP-117) en de Fransman Gaël Monfils (ATP-37). Een kwartfinale in 2016 is Goffins beste resultaat op Roland-Garros.