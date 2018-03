Goffin maakt comeback in Miami

Een maand nadat hij een oogblessure opliep in Rotterdam, maakt David Goffin zijn comeback op het tennisveld. Hij doet dat in Miami, een van de grootste toernooien na de grand slams. “Het wordt een belangrijke test om te zien of mijn oog in orde is voor de rest van het seizoen”, schrijft hij op Twitter.

Vorige maand kreeg Goffin een bal vol in het oog tijdens zijn halve finale in Rotterdam tegen Grigor Dimitrov. Onze landgenoot moest nadien afhaken voor de toernooien van Marseille en Indian Wells. Goffin past wel voor de Davis Cupontmoeting met de Verenigde Staten begin april, want hij moet terugkeren naar Europa om zijn oog opnieuw te laten nakijken.

De Miami Open vindt plaats van 21 maart tot en met 1 april. Goffin bereikte er vorig jaar de vierde ronde, in 2016 stond hij in de halve finales van Key Biscayne.

Happy to go to #Miami to play the @MiamiOpen! This is a very important test to make sure my eye is ok and everything is alright for the rest of the season. See you there! pic.twitter.com/QZJdGmiXc5