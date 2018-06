Goffin ligt uit Roland Garros

De achtste finales zijn het eindstation geworden voor David Goffin (ATP 9) op Roland Garros. Onze landgenoot verloor van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72) in vier sets: 7-5, 4-6, 6-0 en 6-3. Goffin had ook last van een pijnlijke schouder.

Het was de derde ontmoeting tussen Goffin en Cecchinato. De eerste twee duels werden allebei gewonnen door de Luikenaar. Maar de laatste keer dat ze elkaar troffen, vorige maand op het Masters 1.000-toernooi in Rome, kon de 27-jarige Goffin ook pas na drie sets de overwinning pakken.

Gelijkopgaand

Het beloofde dus opnieuw een gelijkopgaande wedstrijd te worden. En dat werd het ook, want in de eerste set gaven de twee elkaar geen duimbreed toe. Pas bij 5-6 kreeg de 25-jarige Italiaan de eerste breakpunten uit de wedstrijd. De derde breakbal bleek de goede te zijn en Cecchinato pakte de eerste set met 7-5.

Ook in de tweede set ging het lang gelijk op en duurden de spelletjes lang. Goffin had last aan de schouder en vroeg om een medische time-out. De behandeling van de kinesist deed Goffin duidelijk deugd, want in het zevende spel ging onze landgenoot voor het eerst door de opslag van Cecchinato. Opnieuw was een break voldoende, waardoor de tweede set met 6-4 naar Goffin ging.

Aftocht

Maar in de derde set ging het opnieuw niet goed met onze Belgische nummer één. Goffin kon geen enkel spelletje pakken en het werd 6-0 voor Cecchinato. De vierde set ten slotte verliep iets spannender, maar ging met 6-3 ook naar Cecchinato.

Voor Goffin wacht zo een aftocht in de vierde ronde van Roland Garros, een evenaring van zijn eerste deelname in 2012. Zijn beste resultaat in Parijs is nog steeds de plek in de kwartfinales in 2016.

Djokovic

Cecchinato neemt het in de volgende ronde op tegen Novak Djokovic (ATP 22). De Serviër had eerder op de dag in zijn achtste finale weinig moeite met de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35).