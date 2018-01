Goffin ligt nu al uit Australian Open

Grote ontgoocheling op de Australian Open: David Goffin, nummer zeven van de wereld, ligt er in de tweede ronde uit. Hij verloor in vier sets van de 36-jarige Fransman Julien Benneteau die op de 59ste plaats van de wereldranglijst staat. Goffin had veel last van de verschroeiende hitte in Melbourne.

De wedstrijd begon nog goed voor Goffin. Onze landgenoot haalde de eerste set makkelijk binnen met 6-1, maar nadien begon de loden hitte hem parten te spelen. Het kwik in Melbourne steeg tot bijna veertig graden Celsius.

Goffin verloor de tweede set in de tiebreak en in de derde leek niets onze landgenoot nog te lukken. Benneteau won die makkelijk met 6-1. In de vierde set krikte onze landgenoot zijn niveau terug wat op, maar ook Benneteau stond goed te spelen. Het werd opnieuw een tiebreak en net zoals in de tweede set ging die opnieuw naar de Fransman.

De vroege uitschakeling van Goffin is een enorme verrassing. Door zijn sterk einde vorig jaar en goede seizoensstart dit jaar zagen velen hem als een van de outsiders voor de eindzege. Naast Goffin werden ook Kirsten Flipkens en Ruben Bemelmans uitgeschakeld in de tweede ronde. Elise Mertens is zo nog onze enige landgenote in het enkeltoernooi.