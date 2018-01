Goffin krijgt Trofee voor Sportverdienste

David Goffin heeft vandaag de Nationale Trofee voor Sportverdienste gekregen uit de handen van prinses Astrid in het stadhuis van Brussel. De Trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan een verdienstelijke Belgische sport(st)er of sportploeg. Je kan de Trofee ook maar één keer in je carrière winnen.

David Goffin heeft er een uitzonderlijk jaar opzitten. Hij sloot 2017 af als het nummer zeven van de wereld, z’n hoogste ranking ooit. Hij haalde ook de finale van de ATP Finals in Londen én die van de Davis Cup met België. Beide finales gingen uiteindelijk wel verloren. Goffin volgt op de erelijst Olympisch kampioene zevenkamp Nafi Thiam op.

Erelijst Nationale Trofee voor Sportverdienste: (laatste 10 jaar)