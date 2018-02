Goffin krijgt bal in het oog en geeft op

David Goffin heeft geblesseerd opgegeven in de halve finales van het tennistoernooi in Rotterdam. De Luikenaar moest de strijd staken nadat hij de bal, via zijn eigen racket, in het oog kreeg. Zijn tegenstander, de Bulgaar Dimitrov, speelt zondag de finale tegen Federer of Seppi.

Goffin had de eerste set verloren met 3-6. In de tweede set stond onze landgenoot 1-0 voor, toen hij zijn slag helemaal miste. De bal devieerde via zijn racket in zijn linkeroog. Goffin had te veel last en kon niet meer verderspelen. Kersvers nummer 1 Roger Federer neemt het vanavond in de andere halve finale op tegen de Italiaan Andreas Seppi.