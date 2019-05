Goffin kan Nadal niet verrassen op Roland Garros

David Goffin (ATP 29) heeft vrijdag op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het seizoen, niet voor de verrassing kunnen zorgen. De Luikenaar verloor in de zestiende finales logisch tegen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) in vier sets: 6-1, 6-3, 4-6 en 6-3. De partij duurde 2 uur en 50 minuten.

Goffin kon Nadal in de eerste set niet verontrusten, maar de Belg bood meer weerwerk in set twee. Toch was het de Spaanse pletwals die weer aan het langste eind trok. Ook in de derde set maakte Goffin het Nadal niet makkelijk, maar ditmaal trok de Luikenaar de setwinst wel over de streep. In de vierde set kon Goffin, die door zijn beste krachten heen zat, het hoge niveau weer iets moeilijker aanhouden. Onze landgenoot knokte voor wat hij waard was, maar moest de eindzege aan de onverbiddelijke Nadal laten.

Nadal treft in de achtste finales de Argentijn Juan Londero (ATP 78) of de Fransman Corentin Moutet (ATP 110).

Goffin speelde al vier keer eerder tegen Nadal. De Spanjaard won de drie vorige ontmoetingen op gravel (in Barcelona 2018, Madrid 2017 en Monte Carlo 2017). Goffin haalde het eind 2017 tijdens de Masters in Londen (indoor hardcourt).

De bijna 33-jarige Nadal mikt op een twaalfde titel aan de Porte d'Auteuil (na 2005-2008, 2010-2014, 2017 en 2018). Goffin haalde zijn beste resultaat in Parijs in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem. Vorig jaar sneuvelde hij in de vierde ronde.