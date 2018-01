Goffin en Mertens samen naar Tokio?

David Goffin en Elise Mertens denken eraan om over twee jaar samen te dubbelen op de Olympische Spelen in Tokio. Dat schrijft Het Nieuwsblad. “Het is nog veraf en we moeten zien hoe het met ons beiden gaat over twee jaar. Maar het is duidelijk dat we veel plezier hebben als we samen op de baan staan”, zegt Goffin.

Goffin en Mertens vertegenwoordigen op dit moment ons land op de Hopman Cup, het officieuze WK voor gemengde landenteams in het tennis. België verloor het eerste duel van Duitsland, maar woensdag wonnen Goffin en Mertens zowel hun enkelmatch als het gemengd dubbel.

De twee kunnen het goed met mekaar en daarom is het niet ondenkbaar dat ze ook samen gaan dubbelen op de Olympische Spelen. “Elise is nog erg jong, maar maakt een uitstekende evolutie door”, aldus Goffin. “Ze heeft veel potentieel om verder te groeien. Als die kans er zou komen om samen gemengd dubbel te spelen voor België op de Olympische Spelen, dan zou ik dat met plezier doen.”

Foto: Twitter/@hopmancup